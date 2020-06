Andrzej Duda w USA. Rafał Trzaskowski pisze list do prezydenta ws. spotkania z Donaldem Trumpem. Mocny apel ws. broni atomowej

Wirtualna Polska jak pierwsza poznała treść listu kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta do urzędującej głowy państwa. Przypomnijmy: Andrzej Duda przebywa obecnie z oficjalną wizytą w USA, gdzie spotyka się z prezydentem Donaldem Trumpem.

Wizyta polskiego prezydenta jest krytykowana przez opozycję, w tym przez kontrkandydatów Dudy w wyborach prezydenckich. Rafał Trzaskowski postanowił wysłać do Kancelarii Prezydenta Andrzeja Dudy list w tej sprawie.

Publikujemy go w całości.

bezpieczeństwo narodowe i relacje sojusznicze to kwestie o fundamentalnym znaczeniu. To esencja racji stanu. To sprawa, która dotyczy nas wszystkich.