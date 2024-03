Duda zachwycony po wizycie na Kapitolu. "Znakomite spotkanie"

"Jeżeli chcemy być bezpieczni, to trzeba wspierać Ukrainę"

Prezydent dodał, że jednym z tematów rozmów było bezpieczeństwo Polski. - To naturalne w kontekście 25-lecia wstąpienia Polski do NATO - mówił. - Spotkałem się z pozytywną reakcją na moją propozycję podniesienia wydatków do 3 procent PKB - dodał Duda.