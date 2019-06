Andrzej Duda w USA. Kto zapłacił za podróż córki? Prezydent odpowiada

Trwa wizyta Andrzeja Dudy w Stanach Zjednoczonych. Towarzyszy mu żona oraz córka, Kinga. Pojawiły się pytania, kto zasponsorował 24-latce wyjazd do USA. Prezydent Duda postanowił odnieść się do tej kwestii osobiście.

Obecność córki pary prezydenckiej wywołała pytania, kto zasponsorował wyjazd Kingi Dudy do Stanów Zjednoczonych. Jeden z internautów postanowił o to zapytać prezydenta osobiście.

"Pierwsze pytanie: W jakim charakterze na wycieczce do Białego Domu była Pana córka? I drugie pytanie: Jeżeli była prywatnie, to czy zapłaciła za przelot z własnych pieniędzy, czy jednak złożyli się na to wszyscy Polacy płacący podatki?" - czytamy we wpisie pana Roberta.