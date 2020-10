Andrzej Duda podziękował Rafałowi Trzaskowskiemu. Chodzi o Stadion Narodowy

Duda dziękował m.in. premierowi Mateuszowi Morawieckiemu i szefowi KPRM Michałowi Dworczykowi za to, że "w tak szybkim tempie to zadanie realizują". - Zadanie, które było wcześniej koncepcyjnie przygotowane, było przewidywane jako ratunkowe do wykonania, ale dziś, jak widać, przyszedł taki czas, że w związku z niestety rozszerzająca się pandemią koronawirusa ono jest w realizacji - dodał.