Andrzej Duda podpisał nową ustawę o służbie zagranicznej

Podpisana we wtorek ustawa likwiduje stopień ambasadora tytularnego i ustala nowy stopień ministra pełnomocnego. Osoba na tym stanowisku, będzie mogła zarządzać placówką dyplomatyczną mimo braku wyższego wykształcenia i znajomości dwóch języków obcych.

Andrzej Duda podpisał ustawę. Nowe przepisy w służbie zagranicznej

W myśl nowych przepisów powstaje również stanowisko Szefa Służby Zagranicznej, które ma być odrębne od Dyrektora Generalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Szef Służby Zagranicznej zarządzać będzie pracą wszystkich placówek zagranicznych. Do jego zadań będzie należało m.in.: organizowanie szkoleń i tworzenie kryteriów oceny członków służby zagranicznej.

Ustawa dopuszcza również możliwość zatrudniania tzw. "pracowników zagranicznych", czyli osób które nie przystąpiły do egzaminu dyplomatyczno-konsularnego. Pracownicy tacy, zyskają prawo do przystąpienia do wspomnianego egzaminu po trzech latach pracy w placówce dyplomatycznej.