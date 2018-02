Andrzej Duda podjął decyzję ws. nominacji generalskich

1 marca, w Narodowym Dniu Pamięci "Żołnierzy Wyklętych", zostaną wręczone awanse na stopnie generalskie i admiralskie w Siłach Zbrojnych RP.

"Zmieniło się podejście, jest porozumienie"

- Odmłodzenie kadry dowódczej to proces, ale nadszedł czas, by dowódcami w Wojsku Polskim byli profesjonalni oficerowie reprezentujący młodsze pokolenie. Ale to nie będzie rewolucja. To kontynuacja tego, co rozpoczął minister Macierewicz, bo i on takie działania podejmował - podkreślał szef MON.