Andrzej Duda obiecuje 17, 18, a nawet 24.emeryturę. Średnia pensja ma wynosić 2 tys. euro

"Mam nadzieję, że będzie 14. emerytura, daj Boże potem 15. emerytura, aż dojdziemy do tego, że podwyższymy państwu wszystkie świadczenia emerytalne w sposób bardzo znaczący, bo to jest ważne", mówił w lutym br. Duda.

Ponadto zaledwie kilka dni temu podczas spotkania wyborczego w Kielcach oświadczył, że trzeba zacząć wypłacać emerytom i rencistom dodatkowe świadczenia. "Może w końcu uda się nam dojść do pełnych 12 i będzie za każdym razem dwa razy tyle, co do tej pory mieli. Bo o to właśnie chodzi, bo to będzie dla nich rzeczywiście znaczący wzrost. Do tego zmierzamy", dodał.