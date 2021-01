Andrzej Duda o współczesnej Europie: "Otwiera się właśnie nowa dekada XXI wieku"

Prezydent Andrzej Duda napisał tekst do miesięcznika "Wszystko Co Najważniejsze". Magazyn wydawany jest przez Fundację Instytut Nowych Mediów. Swoje artykuły publikują w nim głównie eksperci polityczni oraz byli i czynni politycy.

Prezydent podkreślił, że państwa należące do Europy Środkowo-Wschodniej stanowią "wspólny krąg pamięci". Argumentując to stwierdził, że "naszym udziałem były podobne doświadczenia historyczne, zwłaszcza w dramatycznym XX wieku". Jako przykład wymienił m.in. przejście przez erę dwóch totalitaryzmów: nazizmu i komunizmu, "które nas dławiły i prześladowały".

Andrzej Duda pisze o Europie: "Przebyliśmy długą, udaną drogę"

W swoim komentarzu Duda odniósł się również do wartości, jakie jego zdaniem od wieków przyświecają krajom takim jak Polska, Węgry, czy Słowacja. "Jesteśmy świadomi, że należy kultywować i godzić wolność z odpowiedzialnością, prawa z powinnościami, indywidualizm z solidarnością, postawę krytycyzmu, innowacyjności i modernizacji z pielęgnowaniem dziedzictwa i tradycji, które określają naszą tożsamość" - wyjaśnia.

"Przebyliśmy długą, udaną drogę. Od regionu, który przez długi czas prawie nie istniał w świadomości głównych aktorów światowej sceny ("w Polsce, to znaczy nigdzie", jak pod koniec XIX wieku powiedział Alfred Jarry) - do regionu, który jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się obszarów globu i aspiruje do kategorii cywilizacyjnych centrów" - przekonuje w swoim tekście prezydent Duda.