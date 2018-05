Andrzej Duda o wraku Tu-154M. "Bezprawie Rosji"

- Zarówno wrak rozbitego pod Smoleńskiej Tu-154M, jak i czarne skrzynki samolotu to polska własność - powiedział prezydent Andrzej Duda. Dodał, że szczątki maszyny i urządzenia rejestrujące już dawno powinny zostać przez Rosjan zwrócone stronie polskiej.

Prezydent podczas wywiadu dla Telewizji Trwam nawiązał do czwartkowego wystąpienia podczas debaty w siedzibie ONZ w Nowym Jorku. Duda mówił tam m.in., że prawo powinno być siłą wspierającą w sprawach dotyczących "współczesnych śledztw, na przykład dotyczących katastrof lotniczych, takich jak pełne wyjaśnienie przyczyn katastrofy polskiego samolotu w Smoleńsku, gdzie zginęli prezydent Polski Lech Kaczyński, jego żona i wszyscy członkowie polskiej delegacji".

- Nie mam żadnych wątpliwości, że w istocie to, że my nie otrzymujemy z Rosji wraku samolotu, to jest po prostu bezprawie - powiedział prezydent w rozmowie ze stacją o. Tadeusza Rydzyka.