Andrzej Duda o szczycie V4 w Izraelu: "Mogę udostępnić Rezydencję Prezydenta RP. Izrael nie jest dobrym miejscem by się spotykać"

Andrzej Duda odniósł się do domniemanej wypowiedzi premiera Izraela Benjamina Netanjahu o „kolaboracji Polaków z nazistami podczas Holokaustu”. Zapowiedział, że Polska może odwołać swoją wizytę w Izraelu na szczycie Grupy Wyszehradzkiej V4, jeżeli te słowa okażą się prawdą. Dodał też, że może udostępnić na spotkanie swoją rezydencję. Szczyt V4 ma się odbyć w dniach 18-19 lutego.

Andrzej Duda może przenieść szczyt V4 do Polski. Jest jeden warunek

Prezydent Polski Andrzej Duda zasugerował, że możliwe jest odwołanie obecności Polski na przyszłotygodniowym szczycie V4 w Izraelu . Na Twitterze napisał, że może „udostępnić Rezydencję Prezydenta RP "Zameczek" w Wiśle na spotkanie premierów Grupy Wyszehradzkiej”. Duda dodał też, że mimo wcześniejszych ustaleń „Izrael nie jest w takiej sytuacji dobrym miejscem by się spotykać”.

Kontrowersyjna wypowiedź Netanjahu. Politycy reagują

Na sytuację z wypowiedzą Netanjahu i wpisem Andrzeja Dudy zareagowała Ambasadorka Izraela w Polsce Anna Azari. - Byłam obecna przy briefingu premiera i nie mówił on, że polski naród kolaborował z nazistami, a jedynie, że żadna osoba nie została pozwana do sądu za wspominanie o tych Polakach, którzy z nimi współpracowali – oświadczyła w liście do Marka Korowajczyka, dyrektora Departamentu Spraw Zagranicznych Kancelarii Premiera Rady Ministrów.