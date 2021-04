Andrzej Duda o sędziach pokoju. Wspomniał o zmianie konstytucji

Na wstępie prezydent Duda podziękował Pawłowi Kukizowi i nazwał go "zdeterminowanym przez lata inicjatorem" ws. powołania sędziów pokoju.

- Oczywiście pomysłów i dróg jest co najmniej kilka, też jest kilka poważnych problemów np. konstytucyjnych, czy jesteśmy taką instytucję w stanie wprowadzić bez zmieniania konstytucji - powiedział Andrzej Duda.

- I to chcę zasygnalizować już na samym początku naszego spotkania i naszej debaty: nie wykluczam absolutnie zmiany konstytucji w tym kontekście, ale poddaje tę kwestię pod szeroką dyskusję i z wielkim zainteresowaniem wysłucham wszystkich stanowisk na ten temat - dodał prezydent Duda, podkreślając, że "jedną z największych bolączek wymiaru sprawiedliwości jest opieszałość, czyli przedłużające się w niemożliwy sposób skomplikowane postępowania, których obywatele bardzo często nie rozumieją".

- Jedną z dróg ku temu, aby to poczucie (niesprawiedliwości - przyp. red.) zlikwidować jest zmniejszenie kognicji sądów, przekazanie części spraw, które dzisiaj prowadzą sądy powszechne, tym nowo powstającym sądom, jakimi mam nadzieję będą sądy pokoju - dodał prezydent.

Głos zabrał również m.in. Paweł Kukiz, który oświadczył, że liczy na to, że uda się opracować wnioski do końca roku. Wyraził również nadzieję, że "nie będzie problemu ze zmianą konstytucji" z powodu pozytywnego odzewu ze strony wielu opcji politycznych ws. wprowadzenia sędziów pokoju.

- Sędziowie pokoju to jest jeden ze sztandarowych postulatów Kukiz'15, to idea obywatelskiej kontroli nad trzecią władzą. Ma służyć przede wszystkim zbliżeniu wymiaru sprawiedliwości do ludzi, odformalizowaniu postępowań i ich przyspieszeniu - powiedział polityk.