Andrzej Duda o rozmowach z Donaldem Trumpem: to nie jest bicie piany

My się umawiamy, podpisujemy dokumenty i sprawy są realizowane w bardzo szybkim tempie - tak współpracę z Donaldem Trumpem ocenia prezydent Andrzej Duda. Mówił o tym na spotkaniu z Polonią w Houston.

W Houston prezydent Andrzej Duda spotkał się z teksańską Polonią i zapewniał jej przedstawicieli, że w sprawach Polski rozmowy z Trumpem "to nie jest tzw. bicie piany".

Jako przykład zrealizowanych przedsięwzięć podał dostawy gazu skroplonego LNG do portu w Świnoujściu. Zaznaczył, że wystarczyły dwa lata, aby gazowce zaczęły regularnie pływać do Polski.

- To wielka zasługa także pana prezydenta Donalda Trumpa. To jest człowiek, który dobrze życzy Polsce - mówił prezydent podczas spotkania z Polonią.

Podziękowania dla Polonii

- Polskość tętni tutaj, to jest jedno z największych w Stanach Zjednoczonych skupisk Polaków. Ponad 200 tys. ludzi, którzy przyznają się do polskości, że są Polakami lub że mają polskie korzenie - mówił z kolei Andrzej do przedstawicieli teksańskiej Polonii w Houston.