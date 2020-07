Andrzej Duda nagrany przez Rosjan. Jest oświadczenie MSZ

Andrzej Duda rozmawiał z komikami z Rosji - Aleksiejem Stoljarowem i Wladimirem Kuzniecowem. Zadzwonili do polskiego prezydenta, podając się za sekretarza generalnego ONZ António Guterresa. Gratulowali mu zwycięstwa w wyborach. Ale rozmawiali też o Żubrówce, LGBT, czy o stosunkach Dudy z Donaldem Tuskiem. To, że taka rozmowa miała miejsce potwierdziła Wirtualna Polska .

- Urzędnicy z biura spraw zagranicznych w Kancelarii przesłali prośbę do stałego przedstawicielstwa Polski przy ONZ w Nowym Jorku celem weryfikacji. Odpowiedź była pozytywna. Niedługo później do Kancelarii przyszedł e-mail z ponowną prośbą o rozmowę z Sekretarzem Generalnym. Wiadomość ponownie przesłano do weryfikacji do polskich dyplomatów przy ONZ. I ponownie przeszła pozytywną weryfikację. Dopiero po tym oddzwoniono na numer, który jak się później okazało, należał do rosyjskich komików - mówi nam osoba z otoczenia Pałacu Prezydenckiego znająca kulisy sprawy.