Andrzej Duda jak Donald Trump

Andrzej Duda zamiast Alleluja

Andrzej Duda niczym Donald Trump

Kiedy Trump ogłaszał swój start w wyborach prezydenckich w 2016 roku, przed jego przemówieniem z głośników dobiegał wielki hit Neil'a Younga "Keep on rocking in the free world". Young osobiście wyraził wówczas swój sprzeciw wobec wykorzystywania jego własności intelektualnej przez kandydata republikanów. Sprzeciw nie zrobił jednak na Trumpie wrażenia, bo po zwycięstwie w wyborach, uradowani wyborcy republikanina usłyszeli "You can't always get what you want" zespołu The Rolling Stones. Ekipa Micka Jaggera również nie była zachwycona takim wykorzystaniem ich utworu.