Andrzej Duda dostanie królewski łańcuch? Senat zaczął prace

Klejnot Rzeczypospolitej - tak zwany jest Łańcuch Orderu Orła Białego, który nosił król Stanisław August. Do Senatu wpłynęła petycja, by przywrócić funkcję łańcucha - miałby on trafić do dyspozycji prezydenta. Prace nad projektem ruszyły w środę.

Andrzej Duda dostanie królewski łańcuch? Senat zaczął prace (East News, Fot: Beata Zawrzel/REPORTER)

Petycją zajęła się senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Wicemarszałek Senatu Michał Seweryński zaproponował w trakcie jej obrad, by zasięgnąć w tej sprawie opinii prezydenta. Tylko głowa państwa może bowiem nosić łańcuch.

Propozycja została zaakceptowała jednogłośnie. Łańcuch miał wrócić do polskiego życia publicznego już w 1992 roku, ale poprawka do ustawy o orderach i odznaczeniach, przepadła jednym głosem - przypomina "Rzeczpospolita".

Andrzej Duda dostanie królewski łańcuch? Jest petycja

Pomysłodawca petycji proponuje, by na pierś polskiego prezydenta trafiła wierna kopia łańcucha, wykonana przez złotników. W piśmie pada sugestia, żeby zdążyć z tym przed zaprzysiężeniem nowego prezydenta. Mało prawdopodobne, by udało się to jeszcze w tej kadencji Senatu.

Łańcuch po raz ostatni był noszony przez głowę polskiego państwa w w styczniu 1939 roku. Podczas przyjęcia noworocznego na Zamku Królewskim miał go na sobie prezydent Ignacy Mościcki.

Andrzej Duda dostanie królewski łańcuch? Nosił go ostatni polski monarcha

Łańcuch Orderu Orła Białego został ustanowiony w XVIII wieku - wraz z samym orderem - przez króla Augusta II Mocnego. Miał wyróżniać monarchę jako wielkiego mistrza Orderu Orła Białego od innych odznaczonych.

W 1764 roku powstała najbardziej znana wersja łańcucha, przechowywana obecnie na Zamku Królewskim. Z okazji koronacji Stanisława Augusta Poniatowskiego warszawski złotnik Joachim Friedrich Jacobson wykonał klejnot złożony z 24 emaliowanych ogniw, przedstawiających naprzemiennie Orła Białego, Najświętszą Maryję Pannę i monogram maryjny.