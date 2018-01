Andrzej Duda docenia byłego premiera. "Nigdy nie skarżył się poza granicami"

Prezydent był w Wierzchosławicach (woj. małopolskie), gdzie wziął udział w 144. rocznicy urodzin Wincentego Witosa. - Jego postawa przesądziła o losach Rzeczpospolitej - mówił Duda podkreślając rolę ludowego działacza na rzecz suwerennej Polski.

Andrzej Duda podkreślił rolę Wincentego Witosa w tworzeniu ruchu ludowców - podaje PAP. - Witos kształtował postawę polskiej wsi, polskiego chłopa i polskiego rolnika, wyciągając to, co w tych ludziach było najlepsze. Co zawsze było tradycją polskiej wsi - powiedział prezydent.