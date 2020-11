Andrzej Duda chce publikacji wyroku TK w sprawie aborcji

Po ogólnopolskich protestach publikacja wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji została wstrzymana. Sprawa znajduje się w zawieszeniu od 2 listopada. Dziś głos w tej kwestii po raz pierwszy zabrał Andrzej Duda. Prezydent nie opowiedział się po stronie protestujących.

"Nie ma żadnych wątpliwości, że wyrok został wydany przez TK i zgodnie z przepisami powinien być opublikowany niezwłocznie. Skoro nie jest publikowany, to rozumiem, że występuje jakaś uzasadniona przyczyna braku tej publikacji. Ale nie mam wątpliwości, że wyrok powinien zostać opublikowany. To wyrok, który został uzasadniony, na razie było to ustne uzasadnienie, ale mam nadzieję, że w krótkim czasie będziemy mieli i szerokie uzasadnienie pisemne" - powiedział w piątek prezydent Andrzej Duda podczas zjazdu klubów "Gazety Polskiej".

Na wideokonferencji prezydent odniósł się także do trwających w Polsce protestów. Przyczyny społecznego niezadowolenia dopatrywał się jednak raczej w sytuacji epidemicznej i nie łączył jej z wyrokiem TK.

-Atmosfera jest gorąca - jest koronawirus, jest ogromna obawa wielkiego kryzysu gospodarczego, jest obawa o utratę miejsc pracy, czy firma przetrwa, czy będą środki na spłatę kredytów, czy utrzymania poziomu życia, czy realizacji dotychczasowego stylu życia. To wielkie troski, które ludzie mają i obawiają się przyszłości. Dziś nietrudno o iskrę, która wywoła protesty społeczne - mówił prezydent.

Strajk Kobiet. Prezydent proponuje własną ustawę dotyczącą prawa aborcyjnego

Prezydencką odpowiedzią na żądania protestujących ma być projekt jego własnej ustawy dotyczącej aborcji. W ubiegłym tygodniu skierował do Sejmu projekt będący kompromisem po wyroku TK. Nowa ustawa miałaby chronić płody z zespołem Downa, ale dopuszczać możliwość aborcji, gdy z powodu wad letalnych śmierć dziecka jest nieunikniona. Prezydent podkreślał, że tak sformułowana ustawa byłaby możliwa do pogodzenia z wyrokiem TK, który do dziś nie został opublikowany.

"Uwzględniając wskazania Trybunału, projekt ten przewiduje wprowadzenie nowej przesłanki, która przywraca możliwość przerwania ciąży, w sposób zgodny z zasadami Konstytucji RP, jedynie w przypadku wystąpienia tzw. wad letalnych, gdy badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na wysokie prawdopodobieństwo, że dziecko urodzi się martwe albo obarczone nieuleczalną chorobą lub wadą, prowadzącą niechybnie i bezpośrednio do śmierci dziecka, bez względu na zastosowane działania terapeutyczne" - pisał Prezydent w swoim oświadczeniu.

Propozycja Andrzeja Dudy nie zyskała jednak uznania po żadnej ze stron sporu. Dla protestujących jest nie do przyjęcia, ponieważ stanowi zaostrzenie obowiązujących dotychczas przepisów prawa dotyczącego aborcji. Także w szeregach Zjednoczonej Prawicy nie ma zgody co do przyjęcia ustawy Prezydenta. PiS nie udało się dotąd uzbierać sejmowej większości dla nowej propozycji.

