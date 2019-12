Andrzej Duda: będziemy robili wszystko, żeby uniknąć terrorystów

Andrzej Duda zapewnił mieszkańców Brzozowa, że Polska będzie robić wszystko, by odstraszać terrorystów. - Będziemy robili (...) tak, by nikomu nie opłacało się nas zaatakować i zaburzać spokoju Polaków - powiedział prezydent.

- My będziemy robili wszystko, żeby uniknąć terrorystów, by nie mieli warunków, żeby do nas przyjechać i będziemy robili wszystko, żeby zabezpieczyć się przed wszelkimi przejawami agresji. Tak, by nikomu nie opłacało się nas zaatakować i zaburzać spokoju Polaków. To nasze najważniejsze zadanie i to zadanie realizujemy - powiedział Andrzej Duda.