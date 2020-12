Andrzej Dera o słowach Tadeusza Rydzyka: "Trudno nazwać biskupa męczennikiem"

Dera o słowach Rydzyka: "Też mam pokusy"

Polityk skomentował również najbardziej kontrowersyjny fragment wypowiedzi redemptorysty. Dyrektor Radia Maryja powiedział do zebranych w kościele gości: "Ksiądz zgrzeszył? No zgrzeszył. A kto nie ma pokus". Dera podkreślił, że w tym kontekście nie może być żadnego usprawiedliwienia dla księży pedofilii i tych, którzy tuszowali przypadki pedofilii w Kościele.

Donald Tusk po raz kolejny uderzył w rządzących. Jest odpowiedź z PiS

Dera: Według UE praworządnością jest aborcja na życzenie

Dera odniósł się również do wypowiedzi Jarosława Gowina, który w wywiadzie stwierdził, że nie jest zwolennikiem weta, bo choć postawa rządu jest szlachetna, to nie warto dla tej szlachetności umierać. Zdaniem Andrzeja Dery, Gowin chce, by sprecyzowano, czym dokładnie jest proponowana w rozporządzeniu KE praworządność. - Proszę sobie poczytać, co tam jest. Według UE praworządnością jest aborcja na życzenie i małżeństwa jednopłciowe, a większość Polaków nie chce się na to zgadzać - powiedział Dera.