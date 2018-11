Analityk z USA: Trump i NATO powinny wysłać okręty na Morze Azowskie

Od miesięcy Moskwa pracowała nad tym, aby Morze Azowskie stało się rosyjskimi wodami wewnętrznym, co ma umocnić panowanie na Krymie - mówi Damon Wilson, wiceszef Rady Atlantyckiej. Zdaniem ekspertów USA i NATO powinny wysłać w ten rejon okręty.

Wiceprezes amerykańskiego think tanku zajmującego się stosunkami międzynarodowymi - podkreśla, że ostatnie działania Rosji (zatrzymanie trzech ukraińskich kutrów , przelot myśliwców nad mostem łączącym rosyjski ląd z Półwyspem Krymskim i blokada toru wodnego przez rosyjski statek towarowy) to kolejna odsłona rosyjskiego planu.

- To jak "pełzająca aneksja". Zaczęło się w Gruzji w 2008 r. i każdy kolejny, pojedynczy ruch nie wydaje się dramatyczny, ale w patrząc na to całościowo, to Rosja osiąga strategiczne korzyści. Teraz widzimy, że Moskwa nasila działania,aby zastraszyć Ukrainę i przeszkodzić jej w wysiłkach na rzecz zapewnienia sobie dostępu do międzynarodowych wód i własnych portów - podkreśla amerykańskim doradcą ds. polityki zagranicznej i były zastępca dyrektora gabinetu sekretarza generalnego NATO.