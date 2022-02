Amerykańskie elitarne jednostki są już w Polsce. "Razem jesteśmy gotowi"

- Obecność spadochroniarzy amerykańskich świadczy o jedności, solidarności i determinacji sojuszu do wsparcia krajów wschodniej flanki NATO - powiedział gen. bryg. Wojciech Marchwica po przylocie do Rzeszowa z USA grupy z 82. Dywizji Powietrznodesantowej. Dowódca amerykańskiej dywizji podziękował "za zaproszenie, hojność oraz ciepłe przyjęcie". - To dla nas zaszczyt pracować ramię w ramię z Polakami - zaznaczył