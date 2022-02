"Elitarne jednostki" z USA są już w Polsce

"To jest jedyna metoda, żeby zapewnić bezpieczeństwo Polsce"

Minister zaznaczył, że przylot amerykańskich żołnierzy do Polski to efekt wielu rozmów i spotkań, jakie w ostatnim czasie przeprowadził wspólnie z prezydentem Andrzejem Dudą. - To najlepsza odpowiedź na zagrożenia. To jest jedyna metoda, żeby zapewnić bezpieczeństwo Polsce, ale także innym państwom Sojuszu Północnoatlantyckiego na wschodniej flance NATO - dodał.