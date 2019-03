Amerykańscy piloci zgłaszali problemy z samolotami Boeing 737 MAX

Piloci w USA zgłaszali ostatnio co najmniej pięć razy problemy z kontrolą nad samolotem Boeing 737 MAX 8 w krytycznych momentach lotu. Incydenty dotyczyły systemu ochrony przed przeciągnięciem, który prawdopodobnie doprowadził do katastrofy boeingów w Etiopii i Indonezji - podaje portal politico.com.



Coraz więcej wątpliwości pojawia się wokół najnowocześniejszego modelu Boeinga 737 MAX, który jest użytkowany od maja 2017 r. Spowodowała je katastrofa samolotu Ethiopian Airlines, do której doszło w ostatnią niedzielę, sześć minut po starcie maszyny z lotniska. Zginęło 157 osób z 33 krajów. Wśród ofiar było dwóch Polaków. Jednym z nich był pracownik Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Przypuszcza się, że powodem katastrofy mógł być nowy system boeinga, który ma chronić samolot przed przeciągnięciem. Został on zaprojektowany tak, aby skierować dziób samolotu w dół, gdy maszyna wznosi się zbyt stromo.

Piloci zgłaszali podobne problemy

Portal politico.com dotarł do bazy incydentów Federalnej Administracji Lotnictwa (FAA), w której piloci zgłaszają problemy z samolotem. Robią to anonimowo, raporty nie zawierają więc informacji, której linii lotniczej dotyczy problem.

Do jednego z tych incydentów doszło w listopadzie 2018 r. Pilot prywatnych linii lotniczych poinformował, że miał włączonego autopilota podczas startu i „w ciągu dwóch do trzech sekund samolot zaczął spadać nosem w dół”, Spowodowało to uruchomienie systemu ostrzegawczego. Po wyłączeniu autopilota samolot zaczął zwiększać wysokości zgodnie z planem.