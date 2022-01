Amerykanie wyślą do Europy elitarną jednostkę. "Dotrze w ciągu 72 godzin"

Wojska USA w stanie podwyższonej gotowości

W poniedziałek rzecznik Pentagonu John Kirby ogłosił, że 8,5 tys. żołnierzy przebywających w bazach w USA zostanie postawionych w stan podwyższonej gotowości, by w razie potrzeby mogli zostać szybciej wysłani do Europy. Dodał jednocześnie, że ostateczna decyzja o dyslokacji sił nie zapadła i należy ona do NATO, bo zdecydowana większość ze zmobilizowanych żołnierzy ma wejść w skład 40-tysięcznych Sił Odpowiedzi NATO (NRF).