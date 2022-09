Amerykanie ujawniają. Putin dogadał się z Kimem [RELACJA NA ŻYWO]

Wojna w Ukrainie. Wtorek to 195. dzień rosyjskiej agresji. Amerykański wywiad donosi, że Rosja kupuje broń artyleryjską od Korei Północnej - podaje The New York Times. Według nowo odtajnionych danych wywiadu amerykańskiego, Korea Północna sprzedaje Rosji pociski artyleryjskie i rakiety. Rozmówcy dziennika podkreślali, że fakt zakupu amunicji od Korei Północnej wskazuje, że sankcje zaczęły redukować zdolność Rosji do dalszego prowadzenia wojny. Śledź relację na żywo Wirtualnej Polski.