Amerykanie przejrzeli plany Putina. Tak chce oszukać Zachód

Rosja próbuje wykorzystać chęć krajów zachodnich, by doszło do negocjacji w wojnie z Ukrainą i dąży do sytuacji, w której Zachód pójdzie na ustępstwa w celu zachęcenia Moskwy do rozmów - alarmuje amerykański Instytut Badań nad Wojną (ISW) w najnowszym raporcie.