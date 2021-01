Amerykanie podarowali żywność Rosjanom. "Wrogowie na ziemi, ale przyjaciele w kosmosie"

Jednak jej opóźnienie do 15 lutego skłoniło amerykańskich astronautów do przekazania własnej części jedzenia - czytamy na portalu rt.com. Serwis całą akcję podsumował zdaniem: "wrogowie na ziemi, ale przyjaciele w kosmosie".

- Kiedy poprosiliśmy Amerykanów o dostarczenie naszych racji na statek kosmiczny, powiedzieli nam, że mają już dość duże zapasy żywności, a nasi kosmonauci powinni używać ich produktów - powiedział Alexander Agureev, szef żywienia w Rosyjskiej Akademii Science Institute of Biomedical Problems. Dodał on, że Amerykanie bezpłatnie dostarczyli żywność Rosjanom.

USA i Rosja przyjazne w kosmosie

W 2020 roku rosyjska agencja kosmiczna Roscosmos przekazała, że może wystrzelić własną stację orbitalną po 2024 roku, kiedy to uzna, że konieczne będzie zlikwidowanie ISS. Obecna konfiguracja miała początkowo działać do 2030 roku. Jednak Moskwa obawia się, że sytuacja pogarsza się szybciej, niż to przewidywano.