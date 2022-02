Amerykanie mają problem z oceną sytuacji w kryzysie rosyjsko-ukraińskim?

Na razie ruch Putina najdosadniej skomentowała amerykańska ambasadorka przy ONZ. "Moskwa przybrała wyraźną podstawę do próby stworzenia pretekstu do kolejnej inwazji na Ukrainę. Rosja mówi o "siłach pokojowych", ale to "kompletny nonsens" - "wiemy, czym one naprawdę są" - powiedziała Linda Thomas-Greenfield. Jednak zdecydowane stanowisko dyplomatki nie przełożyło się na stanowisko Białego Domu.