Amerykanie doprowadzili Chińczyków do białej gorączki. Niszczyciel US Navy "Benfold" przepłynął Cieśniną Tajwańską

Te działania odbywają się w ramach cyklicznych operacji, podejmowanych przez USA w ramach batalii o prawa i wolności nawigacyjne, zgodne z prawem międzynarodowym. To stałe zarzewie konfliktu z Chinami - podobną dyplomatyczną wojnę, skutkującą oświadczeniami ze strony Chin, wywołał rejs USS Benfolda we wrześniu 2021 roku. Amerykańskie misje "Freedom of Navigation Operations" prowadzone są bez uprzedzeń i mają na celu demonstrowanie praw do korzystania z międzynarodowych wód i przestrzeni powietrznej.