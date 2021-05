Ambitne plany UE. Pięć leków na COVID-19 przed końcem 2021

Dotychczas jedynym lekiem covidowym zatwierdzonym przez Europejską Agencję Leków (EMA) jest remdisivir, ale eksperci obecnie analizują dane z badań trzech innych leków na COVID-19 (wszystkie to przeciwciała zaprojektowane do zwalczania koronawirusa). Na dniach EMA rozpocznie taką przyspieszoną analizę badań ("rolling review") czwartego specyfiku firmy GSK również złożonego z przeciwciał.

Dotychczasowe łączne dostawy szczepionek na COVID-19 dla krajów UE sięgną w tym tygodniu 200 mln dawek, a co najmniej jedną dozę podano już ponad 30 proc. mieszkańców Unii. - Szczepionki to przełom, ale nie wystarczą. Naukowcy mówią, że wirus prawdopodobnie będzie stale krążyć w naszych społeczeństwach i będziemy musieli sobie z nim radzić, jak z grypą. A żeby nim "zarządzać", musimy mieć leki, a nie tylko szczepić - przekonuje Kyriakides.

Usprawnienie badań i wspólne zamówienia

Bruksela ma teraz na celowniku 57 potencjalnych leków na COVID-19, których producenci już skontaktowali się z EMA. Komisja Europejska chciałaby, by EMA przed końcem tego roku rozpoczęła co najmniej siedem nowych przeglądów badań ("rolling review"). Zamierza sfinansować "wzmacniacz innowacji terapeutycznych", by usprawnić badania i próby kliniczne, na co wyłoży 90 mln euro.