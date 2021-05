Ambasador Ukrainy zmarł na wakacjach. "Obudził się i zwymiotował"

Tajlandia. Nie żyje ambasador Ukrainy. Rodzina czeka na sekcję

Zwłoki ambasadora Ukrainy w niedzielę po południu przewieziono do szpitala w prowincji Satum. Tam wykluczono, by był on zakażony koronawirusem. - Z wyników wstępnych badań można wywnioskować, że przyczyną śmierci mógł być atak serca - przekazał mediom gubernator prowincji Ekkarat Leesen.