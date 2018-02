Ambasador Rosji: Polska została uratowana przez Armię Czerwoną

- Niszczenie pomników upamiętniających żołnierzy radzieckich łamie obustronną umowę - powiedział Siergiej Andriejew. - Jeśli Polacy nie chcą mówić o wyzwoleniu kraju przez Armię Czerwoną, mogą mówić o jej uratowaniu.

Dyplomata zaznaczył, że nie widzi chęci do poprawy polsko-rosyjskich stosunków. Podkreśla, że Rosja nie będzie do tego dążyć za wszelką cenę. - Chcemy normalizacji relacji z naszym partnerem, ale nie bardziej niż Polacy. Polska inicjowała to ostre pogorszenie - mówi w rozmowie z Onetem. Przy okazji Siergiej Andriejew odrzucił też oskarżenia o obecność rosyjskich wojsk w Ukrainie.