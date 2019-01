Ambasador Izraela: Polska to dobre miejsce na konferencję o Bliskim Wschodzie

Ambasador Anna Azari stwierdziła, że Polska jest dobrym miejscem do zorganizowania takiej konferencji, ponieważ "jest neutralna w tej kwestii". - Lepiej rozmawiać niż walczyć - skomentowała przygotowywane w Warszawie wydarzenie.

"Chciałabym, żeby przyjechał premier Netanjahu"

Dopytana, kto na nią przyjedzie ze strony izraelskiej i czy może będzie to izraelski premier, stwierdziła, że trzeba pamiętać, iż niedługo (9 kwietnia) w Izraelu są wybory. - Ale jeśli udział potwierdzi duże grono ministrów spraw zagranicznych z krajów arabskich, to mam nadzieję, że premier Netanjahu do Warszawy przyjedzie - zaznaczyła.