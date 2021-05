Ambasada USA porównała chińskich studentów do psów? W sieci burza

W środę ambasada USA na chińskim portalu społecznościowym Weibo napisała: "Nadeszła wiosna i kwitną kwiaty. Czy podobnie jak ten pies nie możesz się doczekać, by wyjść i się bawić?". W poście pojawiło się również nagranie, na którym pokazano szczeniaka, który próbował przeskoczyć przez ogrodzenie.

Ambasada USA publikuje wpis dot. studentów z Chin

Wielu internautów odebrało ten wpis jako porównanie chińskich studentów, którzy ubiegają się o wizy do psów. Jeden z komentujących napisał: "Czy to jest amerykański humor? Sądzę, że zrobili to celowo".