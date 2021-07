Amazon zatrudnia w Świebodzinie – sprawdź, co oferuje firma i aplikuj!

Ile można zarobić w Amazon?

Amazon gwarantuje przejrzyste warunki zatrudnienia. Osoby aplikujące na stanowiska początkowe w Świebodzinie mogą zarabiać od 4 082 do 4 355 zł brutto miesięcznie wraz z premią za frekwencję, a liderzy zespołów od 5 080 do 5 443 zł brutto miesięcznie, w zależności od stażu pracy oraz liczby przepracowanych godzin w miesiącu. Oprócz konkurencyjnego wynagrodzenia, firma zapewnia atrakcyjne świadczenia, w tym prywatną opiekę medyczną, bezpłatny transport do pracy na wybranych trasach, ciepłe posiłki za złotówkę i innowacyjny program rozwoju zawodowego „Postaw na Swój Rozwój”. W ramach programu pracownik może otrzymać dofinansowanie do 26 tys. zł w ciągu 4 lat na pokrycie kursów i edukacji.