Amazon wkracza do Polski. Premiera jeszcze w marcu?

Amazon.pl ruszy pod koniec marca?

- Amazon jedzie jak czołg i działa dość schematycznie. Na ostatnich rynkach, na które wchodził, mijały dwa miesiące od momentu poszukiwania sprzedawców do wejścia ostatecznego. My spodziewamy się więc wejścia w połowie marca – powiedział money.pl przedstawiciel jednego z dużych polskich e-commerce.

Sprzedawcy mieli możliwość rejestracji swoich produktów już pod koniec stycznia. To oznacza, że zgodnie ze schematem znanym z innych rynków, start polskiego sklepu Amazon przypadłby na koniec marca. Tu jednak pojawia się pewna przeszkoda, ponieważ w pierwszych dniach kwietnia przypada Wielkanoc. To może skłonić amerykańskiego giganta do wcześniejszego rozpoczęcia sprzedaży.