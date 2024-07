Amazon.pl rozświetlił niebo największym w Polsce pokazem dronów z okazji nadchodzącego Prime Day

Ten niesamowity pokaz dronów rozpoczął się tuż po zmierzchu i składał się z 260 dronów rozświetlających nocne niebo nad Warszawą serią widowiskowych wizualizacji i układów. Był to największy pokaz dronów w Polsce oraz pierwszy w kraju, który zawierał interaktywny kod QR. Podczas finału pokazu podświetlone drony ułożyły się w kod QR, który po zeskanowaniu przenosił widzów do specjalnego filmu, w którym wystąpił aktor Cezary Pazura i zaprosił do wzięcia udziału w nadchodzącym wydarzeniu Prime Day.