"Amatorzy obcego mienia" nadal grasują. Straty w Kłodzku na 5 tys. zł

- Kradzież dwóch pomp oznacza osiem miesięcy bezwzględnego więzienia i to w błyskawicznym procesie. Mam nadzieję, że ta informacja dotrze do tych wszystkich, którzy zamierzają wykorzystać sytuację powodzian, ratowników i ich okradać - to nie były puste slogany - podkreślił Donald Tusk.