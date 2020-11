Amantadyna. Substancja, która leczy koronawirusa?

Amantadyna to substancja stosowana przy leczeniu chorób neurologicznych. Stosuje się ją m.in. w przypadku osób cierpiących na Parkinsona. Według najnowszych doniesień może być także wykorzystywana jako lek na koronawirusa.

Amantadyna jest stosowana podczas terapii leczenia Parkinsona, ale też i stwardnienia rozsianego oraz ostrego uszkodzenia mózgu. Niektórzy lekarze w Polsce twierdzą, że substancja może być skuteczna również w walce z koronawirusem. Jednym z nich jest Włodzimierz Bodnar, lekarz pediatra i pulmonolog, który stosuje amantadynę u swoich pacjentów chorych na COVID-19.

- Kiedy nadszedł ten czas wzmożonych zachorowań, sam zostałem zarażony. Przebieg chory był u mnie dość ostry. Próbowałem się leczyć sam w domu amantadyną, ze świadomością, że nie ma żadnego skutecznego leku na COVID-19. W ciągu pięciu dni schudłem sześć kilogramów, dynamika choroby była bardzo duża. Analizując swój ciężki stan, doszedłem do wniosku, że dawki amantadyny muszą być wysokie. Kiedy zacząłem brać większe dawki, po dwóch dniach byłem zdrowy. To niewiarygodne, sam nie chciałem w to wierzyć - opowiada dr Bodnar w programie "Uwaga!" TVN.

Lekarz przekonuje, że przy użyciu amantadyny wyleczył już ponad sto osób. Jak twierdzi, wszystkie przypadki dokładnie opisał. - Walczę o to, by wprowadzić schemat mojego leczenia, który jest skuteczny. Walczę o to, by ten schemat wdrożyć natychmiast. Walczę o to, by ratować ludzi, bo umierają - zaznacza dr Bodnar.

Amantadyna. Czy będzie używana do walki z COVID-19?

Aktualnie nie dokonano żadnych badań klinicznych, które potwierdziłyby, że amantadyna rzeczywiście leczy chorych na koronawirusa. Co o substancji sądzi prof. Robert Flisiak, prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych?

- W najbliższym czasie nie spodziewam się wpisania amantadyny na listę leków leczących COVID-19. Musimy poznać rzetelne wyniki badań, które udowodnią, albo przynajmniej dadzą przesłanki. To, co mamy opublikowane na dziś, nie daje przesłanek, by choćby rozważać taką sytuację - mówi profesor.

Skuteczność amantadyny potwierdza natomiast Tomasz Jankowski. Mężczyzna uważa, że wyleczył się zakażenia właśnie dzięki nowatorskim sposobie leczenia.

- To była moja ostatnia deska ratunku. Nie miałem wyjścia. Nie brałem żadnych innych leków, tylko antybiotyk, który totalnie nic mi nie pomagał. Mój stan był z dnia na dzień gorszy. Ten lek jest tani i myślę, że gdyby był ogólnodostępny uratowałby wiele żyć - przekonuje ozdrowieniec.

