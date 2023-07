Allegro zadbało, żeby to lato było wyjątkowo gorące! Ruszyły wakacyjne promocje

Letnia promocja na Allegro to również mnóstwo produktów, które idealnie sprawdzą się podczas wakacyjnego wypoczynku. Kto z nas nie marzy o jacuzzi w ogrodzie? Dmuchane jacuzzi marki Bestway z serii Lay-Z-SPA ma 180 cm średnicy i 66 cm wysokości, co pozwala na komfortowe korzystanie z niego przez nawet cztery osoby jednocześnie (pojemność to 669 l). Wybierając ten produkt, możemy cieszyć się ciepłą wodą (podgrzaną do temperatury 40°C) niezależnie od pogody. Relaks w delikatnych bąbelkach zapewnia innowacyjny system AirJet ze 120 dyszami. Co więcej, z jacuzzi można korzystać nawet zimą – system Freeze Shield zapobiega zamarzaniu wody.