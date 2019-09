Alkoholicy na sejmowych korytarzach. O tym piszą tygodniki

Posłowie, którzy zaszywają się w hotelu, wyłączają telefon i piją. Alkoholizm polityków to temat z okładki "Wprostu". Poza tym "Do Rzeczy" ostrzega, jak chronić dzieci przed "samozwańczymi seksedukatorkami", a sekrety Mariusza Kamińskiego ujawnia "Newsweek".

Najnowszy "Wprost" przygląda się tematowi, o którym politycy wolą milczeć. "Zdarza się, że pod wpływem alkoholu uczestniczą w sejmowych posiedzeniach, a nawet udzielają wywiadu w mediach. O problemie alkoholizmu wśród polityków się nie mówi, ale to nie znaczy, że go nie ma" - czytamy w opisie.

Artykuł o "tematach wstydu' przypomina wszystkie sprawy, w których opozycja miała ponieść porażkę - wśród nich mafie VAT-owskie, dziką reprywatyzację w Warszawie i aferę Amber Gold. Poza tym na łamach tygodnika pojawi się wywiad z Marcinem Horałą, który mówi, że uszczelnienie VAT to jeden z sukcesów rządów PiS.

W najnowszym "Do Rzeczy" odnajdziemy porady, jak chronić dzieci przed "samozwańczymi seksedukatorkami". Za takie edukatorki uznano modelkę Anję Rubik, aktorkę Maję Ostaszewską i piosenkarkę Margaret.

Pojawi się również wywiad z Januszem Korwin-Mikke, który w "ostrej" rozmowie uznaje PiS i PO za "jedną klikę". Dalej Robert Tekieli pisze do Tomasza Terlikowskiego list otwarty, a Marcin Makowski rozważa, czy Polska może polegać na USA.

Poza tym ukaże się wywiad ze Sławomirem Nowakiem, który w "spowiedzi po pięciu latach" opowie, jak to było z zegarkiem. Ocenia również to, co robią politycy PiS.