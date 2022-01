Alerty RCB dla 11 województw. Na południu zawieje śnieżne

Termometry w kraju pokażą od 1 stopnia na wschodzie do 5 stopni na północnym zachodzie. Na obszarach podgórskich Karpat od minus 2 stopni do zera. Wciąż mocno będzie wiało - nad morzem do 70 km/h, na południu do 90 km/h, w Karpatach do 120 km/h, a w Sudetach do 140 km/h.