Alerty na rzekach na Podkarpaciu. Wojsko wysłało grupę zadaniową

"Ponadto dziś do północy, z Krosna Odrzańskiego do Niska, przemieści się inżynieryjna grupa zadaniowa utworzona na bazie 3. batalionu inżynieryjnego, która zakończyła działanie w województwie lubuskim i kierowana jest do miejsca stałego stacjonowania. Stąd będzie ona także w gotowości do działania na Podkarpaciu. W skład tej grupy wchodzi zespół ewakuacyjny z trzema PTS, trzema łodziami saperskimi, a także zespół drogowy" - podkreślono.