Alerty IMGW. Będzie niebezpiecznie

Po dwóch dniach mrozu nad Podhale napłynie front atmosferyczny w czwartek wieczorem, niosąc ocieplenie i silny wiatr. "Wszystko wskazuje na to, że podczas kwalifikacji może najwyżej pojawić drobny opad śniegu, bo temperatura z 1-2 spadnie do zera stopni" - dodał Walijewski. "W nocy temperatura będzie spadać do minus 10 stopni, a w ciągu dnia wahać w okolicach zera, więc ta warstwa sztucznego śniegu na skoczni nie powinna ulec uszkodzeniu. Do tego wiatr raczej nie sprawi kłopotów, bo wszystko wskazuje na to, że będą to tylko bardzo słabe podmuchy. Mocniejsze mają pojawić się dopiero w nocy z niedzieli na poniedziałek" - sprecyzował rzecznik IMGW.