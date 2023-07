Alert trzeciego stopnia. Są w pełnej gotowości na przyjście żywiołu

Nawałnice nad Polską

Dwa tygodnie później kolejne pół tysiąca interwencji. - Najwięcej w woj. śląskim - informują strażacy. Gwałtowne burze dają się we znaki także w Wielkopolsce. Końcówka czerwca to także pół tysiąca interwencji. Tym razem najbardziej dotknięte regiony to Dolny Śląsk, Mazowsze i Wielkopolska.