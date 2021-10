Alert RCB dla 9 województw. Wichura nad Polską

Alert RCB. Silny wiatr w Polsce. Są ofiary

Niestety, wichury przyczyniły się również do tragedii. Na Dolnym Śląsku w wypadkach spowodowanych silnym wiatrem zginęły 4 osoby. W powiecie świdnickim silny podmuch doprowadził do dachowania samochodu dostawczego, wskutek czego zginął jego kierowca. W miejscowości Siechnice na pracownika budowy zawaliła się ściana, a we Wrocławiu zginęły dwie osoby podróżujące samochodem, na który zawaliło się drzewo.