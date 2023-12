Alert IMGW. Szadź i marznące opady na zachodzie

W nocy temperatura na nizinach wyniesie minus 13 stopni Celsjusza, lokalnie może spaść do minus 15 stopni zwłaszcza na Podhalu. Mroźno będzie w woj. świętokrzyskim, lubelskim i małopolskim. W centrum kraju termometry pokażą minus 7 st. C., na zachodzie oraz nad morzem minus 2 st. C.