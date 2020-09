Aleksiej Nawalny pokazuje postępy. Opozycjonista wraca do zdrowia

Aleksiej Nawalny udostępnił w mediach społecznościowych zdjęcie, na którym chwali się, że w sobotę samodzielnie wszedł po schodach. Opozycjonistę otruto 20 sierpnia, następnie został przetransportowany do Niemiec.

Na zdjęciu Nawalny schodzi po schodach i wyprostowany patrzy w oko kamery. Na dłoniach opozycjonisty znajdują się rękawiczki, które nosi z powodu epidemii koronawirusa. W ramieniu Nawalnego widać ślad po wenflonie.

To kolejne zdjęcie, które opozycjonista udostępnił, w krótkim w czasie. W poniedziałek w mediach społecznościowych pojawiła się fotografia, na której Nawalny leży na łóżku w otoczeniu swoich najbliższych: żony i syna. Wówczas zdjęciu towarzyszył krótki komunikat, w którym Nawalny informował, że jest już w stanie oddychać samodzielnie.

W sobotę opozycjonista zamieścił dłuższą wiadomość. - Teraz jestem gościem, któremu drżą nogi w trakcie chodzenia po schodach. Za to myśli on: "o, to są schody! Po nich się wchodzi. Chyba trzeba poszukać windy". A wcześniej po prostu stałby tępo i patrzył - napisał na Instagramie.

Dodał, że jego rekonwalescencja jeszcze trochę potrwa. Niemieccy lekarze informują, że postępy jakie robi Nawalny są zaskakujące biorąc pod uwagę, jak silną substancją został otruty.

Aleksiej Nawalny. Mija miesiąc od otrucia nowiczokiem

Przypomnijmy. Aleksiej Nawalny został otruty 20 sierpnia "bronią chemiczną nowiczok". To substancja podobna do tej, której użyto w celu otrucia Siergieja Skripala dwa lata temu. Niemcy podkreślają jednak, że dla nich jest to substancja zupełnie nowa. W ten sposób przemycają informację mówiącą, że rosyjska władza pracuje nad bronią chemiczną.

Ponieważ stan Nawalnego po otruciu był bardzo poważny, został on przewieziony do lotniska w Omsku. Dzięki presji rodziny, udało się go przetransportować do Niemiec, gdzie przebywa do dziś.

Stan opozycjonisty jest pilnie śledzony przez niemieckie służby specjalne, które gwarantują mu bezpieczeństwo.

