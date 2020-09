Aleksiej Nawalny nie został otruty na lotnisku? Nowe doniesienia

Wcześniej twierdzono, że do otrucia nowiczokiem miało dojść na lotnisku. We wtorek Nawalny udostępnił w mediach społecznościowych zdjęcie ze szpitala i poinformował, że przez cały dzień oddychał samodzielnie.

Rosyjski opozycjonista przebywa w szpitalu w Berlinie. Niemieckie służby poinformowały, że miał zostać otruty nowiczokiem. To podobna trucizna do tej, którą w 2018 roku otruto podwójnego agenta Siergieja Skripala. Tym razem środek był silniejszy.

Zobacz też: Otrucie Aleksieja Nawalnego. Nagranie z pokoju hotelowego

Aleksiej Nawalny w szpitalu. Rosja nie przyznaje się do winy

20 sierpnia Aleksiej Nawalny źle się poczuł na pokładzie samolotu lecącego z Tomska do Moskwy. Opozycjonista stracił przytomność. Został przetransportowany do szpitala w Omsku. Na żądanie rodziny dwa dni później przewieziono go do kliniki Charite w Berlinie.