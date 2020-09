Aleksiej Nawalny otruty. Rzecznik Kremla o rewelacjach Aleksandra Łukaszenki: FSB bada przekazane przez Białoruś materiały

Białoruś. Aleksander Łukaszenka: otrucie Nawalnego to fałszerstwo

Odpowiadając na pytanie, komu strona rosyjska skłonna jest wierzyć w sprawie otrucia Nawalnego: Niemcom czy Białorusi? Zadający pytanie dziennikarz powołał się przy tym, na wypowiedź szefa wywiadu zagranicznego Siergieja Naryszkina, który miał stwierdzić, że skoro Łukaszenka stawia takie zarzuty Zachodowi, to znaczy, że ma wystarczające podstawy. Pieskow wezwał do tego, by nie zniekształcać faktów. - Naryszkin jedynie nie wykluczył takiej możliwości, powiedzmy to precyzyjnie - podkreślił rzecznik Kremla.